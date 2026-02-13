WOMEN | Lazio, Cesarini: "Progetto serio. Arrivo con grande entusiasmo"

Direttamente dallo studio televisivo del centro sportivo di Formello, Erin Cesarini, nuova calciatrice della Lazio Women arrivata in prestito dal Milan, si è presentata in conferenza stampa:

“Vorrei ringraziare la società e il direttore per l’opportunità. È un’occasione importante per mettermi in gioco e fare uno step importante. Voglio mettermi a disposizione di mister e squadra e spero di dare il mio contributo.

“L’esordio con la Fiorentina è stato abbastanza inaspettato. Ho avuto sensazioni positive. Mi sono sentita come tornare a casa. Le compagne mi stanno aiutando. Sono consapevole di essere arrivata in una squadra forte con ambizioni importanti: è un onore ma anche una responsabilità. Voglio ritagliarmi spazio ed è quello che proverà a fare. Ci sono meccanismi ben collaudati, non è facile ambientarsi e capire le richieste del mister”.

“Futuro? io sono concentrata sul presente. Cerco di vivere giorno per giorno, non penso a quello che succederà. Al momento sono una giocatrice della Lazio fino a giugno e non faccio previsioni. Non spreco energie a immaginare scenari futuri”.

“Grassadonia? Posso imparare tantissimo dal punto di vista calcistico. È un allenatore che ha a cuore l’aspetto umano, molto esigente e lo vedo sempre sul campo. Aspetti che consideravo secondari so che vanno curati e fin qui potrò lavorare con lui cercherò di migliorare il più possibile”.

“L'esperienza al Milan? Pur non avendo tanta continuità, nel giocare al Milan è stato molto utile perché ho capito cosa significa giocare in Serie A. Anche a Milano ho potuto lavorare tutti i giorni con giocatrici con esperienza internazionale e questo fa parte di un bagaglio”.

“Il ritorno? Mi sono sentita accolta benissimo. Da quando me ne sono andata penso siano cambiate tante cose, la società ha fatto investimenti importanti e questo si riflette nei risultati sul campo. Ho trovato un progetto ben definito, che mi ha portato a venire qui con grande entusiasmo e mettermi in gioco”.

