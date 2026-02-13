Ex Lazio | Tudor, primi contatti con il Tottenham: tutti i dettagli
Andrea Castellano
Il Tottenham vuole Igor Tudor. Dopo l'esonero di Frank, il club inglese starebbe pensando all'allenatore croato per il resto della stagione. L'ex tecnico della Lazio lo scorso ottobre aveva detto addio alla Juventus: ora potrebbe iniziare una nuova avventura in Premier League. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, gli Spurs avrebbero già avviato i primi contatti con Tudor, che è libero da ogni vincolo con la società bianconera.
