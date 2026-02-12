Lazio, Sarri e il retroscena sui rigoristi: "Uno di loro si è fatto avanti"
12.02.2026 00:07 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Tanti i temi trattati da mister Sarri nella conferenza stampa post gara della sfida contro il Bologna decisa ai calci di rigore. Proprio su chi è andato dal dischetto il tecnico ha svelato un curioso retroscena.
"I rigoristi? Taylor li tirava nell’Ajax, Marusic è uno che in allenamento sbaglia zero, Cataldi era dentro. Nuno ieri pomeriggio li ha tirati benissimo. L’unico che si è fatto avanti di sua spontanea volontà è stato Dia”, queste le sue parole.
