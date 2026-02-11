Lazio, Cucchi entusiasta: "Risultato prestigioso per Sarri"
11.02.2026 23:50 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
© foto di Federico De Luca
Vince la Lazio una gara durissima contro il Bologna. Lo fa ai calci di rigore mettendo a segno una serie perfetta sugellata dall'ultimo penalty siglato da Taylor e da quello parato da Provedel a Ferguson.
Al termine della sfida ecco la disamina di Riccardo Cucchi: "Perfetta esecuzione dei calci di rigore e Lazio in semifinale. Bella prestazione dei biancocelesti e bravo Provedel nel parare il primo rigore della serie".
"Risultato prestigioso per Sarri. Squadra che si è battuta bene contro un Bologna che non si è mai arreso".
