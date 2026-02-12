Bologna, Castro: "Abbiamo fatto una buona gara. Uscire così fa male"
12.02.2026 00:10 di Christian Gugliotta
Santiago Castro ha parlato in conferenza stampa dopo il fischio finale della gara dei quarti di finale di Coppa Italia tra Bologna e Lazio. Di seguito le sue parole:
“Uscire così fa male. Abbiamo fatto una grande prestazione secondo me, loro hanno fatto solo un tiro, ma così è il calcio. Dobbiamo alzare la testa e lavorare. Ora dobbiamo pensare a domenica. Abbiamo fatto una bella partita. Non siamo riusciti a passare il turno, quindi manca qualcosa”.
