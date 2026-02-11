Bologna - Lazio, Noslin esulta (con polemica): cosa ha fatto dopo il gol
11.02.2026 22:15 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Esultanza polemica per Noslin dopo il gol dell'1-1 nella sfida di Coppa Italia contro il Bologna. Imbeccato da Dele-Bashiru, l'olandese ha messo la palla in rete alle spalle di Skorupski, per poi esultare, ma non senza polemica.
L'ex Verona, prima di tutto, si è messo il dito davanti alle labbra, zittendo, con tutta probabilità, chi l'ha criticato dopo la grande chance fallita contro la Juventus e che avrebbe portato la Lazio sul 3-1. "Parlate, parlate", le parole con cui ha accompagnato l'esultanza, ripresa dalle telecamere di Mediaset.
Elena Bravetti
