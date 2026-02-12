Lazio, Sarri: "Complimenti ai ragazzi. Le difficoltà hanno cementato il gruppo"

TUTTOmercatoWEB.com

Al termine della sfida di Coppa Italia tra Bologna e Lazio, il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri è intervenuto in conferenza stampa dal Dall'Ara. Queste le sue dichiarazioni.

Un parere sulla partita e sulle prove di Dele-Bashiru e Noslin

“Sono stati criticati per due episodi, gli ingressi erano stati di buona determinazione a Torino. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio tutto, dopo una mezz'ora di sofferenza. Stranamente abbiamo sofferto su una serie di lanci lunghi. I centrocampisti scendevano piano e si pressava poco. Eravamo bassi anche in costruzione, nel primo tempo il 50% del nostro palleggio è stato nella nostra area. Bisogna dire bravi ai ragazzi perché sono andati sul dischetto con grande lucidità”.

Come è avvenuta la scelta dei rigoristi e che ne pensi della prestazione dei nuovi?

“Ora non posso fare più di tanto. Molti giocatori sono arrivati 15 giorni fa. L’inserimento dei nuovi ora diventa più difficile. Il gol preso oggi è un gol che non avremmo preso, perché i giocatori erano abituati a quel tipo di posizione. Un po’ di problematiche si creano. Mi dà gusto però che tutte le difficoltà hanno creato un gruppo tosto. I rigoristi? Taylor li tirava nell’Ajax, Marusic è uno che in allenamento sbaglia zero, Cataldi era dentro e Nuno ieri pomeriggio li ha tirati benissimo. L’unico che si è fatto avanti di sua spontanea volontà è stato Dia”.

Che sensazione ti ha dato il gruppo?

“Il gruppo si è cementato nel corso della stagione con tante difficoltà. I nuovi arrivati si sono inseriti piuttosto velocemente. Dal punto di vista qualitativo si può fare di più ed essere migliori. Dal punto di vista sportivo e morale siamo un gruppo fantastico”.

Avere un centravanti come Maldini era una cosa che volevi?

“In questa gara sì. Poi ci sono altre partite in cui servirebbe un Maldini più da area di rigore. Ha tutte le qualità, è un giocatore molto solido fisicamente, ma gli manca l’attacco dell’area di rigore un po’ di cattiveria. In partite come quella di stasera mi sta bene così, in altre lo vorrei più cattivo. Il ragazzo ha tutto, ma fin qui ha tirato fuori il 50% di quello che ha. Ci abbiamo provato in diversi, ora è il mio turno”.

Potremo vedere giocare insieme Cataldi e Rovella? Taylor potrebbe diventare il nuovo rigorista?

“Aldilà di spezzoni di partita secondo me fanno fatica insieme se non si cambia modulo. Nessuno dei due lo vedo da interno. Mantenendo il modulo potresti fare un doppio play in fase offensiva e tornare al modulo in fase difensiva, ma non sono un amante di questo. Stanotte ci dormo su e posso pensarci su. Taylor? Ne ha tirati tanti all’Ajax, è anche difficile per i portieri. Secondo è un buon rigorista, ma se c’è un rigore all’ultimo minuto lo tira Cataldi”.