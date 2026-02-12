Lazio, Sarri a Radio TV Serie A: "La squadra è rimasta lucida sui rigori"
12.02.2026 00:18 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Nel post partita di Bologna - Lazio, il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri è intervenuto in zona mista ai microfoni di Radio TV Serie A. Di seguito le sue parole: "Sono contento per i ragazzi, abbiamo fatto una brutta prima mezz'ora di partita, dopo un po' meglio. E poi chiaramente i rigori sono una lotteria. Ma i ragazzi sono stati bravi a rimanere molto lucidi e tranquilli visto come sono andati sul dischetto. Quindi bravi, sono contento per loro e per i nostri tifosi ovviamente. Qualcosa di provato per questa partita, pensavamo di avere un gap di velocità su uno dei loro interni e ci abbiamo provato".
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.