Bologna, Italiano a Mediaset: "La Lazio era in forma, volevamo vincere"

Dopo la sconfitta contro la Lazio, il tecnico del Bologna Vincenzo Italiano è intervenuto ai microfoni di SportMediaset. Di seguito le sue parole.

"Oggi l'unica disattenzione è stata quella del gol, dovevamo fare meglio. Il portiere, Lucumí e Zortea potevano mettere una pezza. L'abbiamo pagata cara, poi abbiamo perso ai rigori. Abbiamo fatto un'ottima partita, ci dispiace. L'avevamo approcciata benissimo contro una squadra in grande forma. Ci tenevamo, pensavamo di poterla fare nostra soprattutto dopo il primo tempo".

"Quello che cercheremo di fare è arrivare a marzo-aprile dentro qualche comptizione. In campionato dobbiamo tornare a vincere, ma abbiamo anche l'Europa League. Ci punteremo in questo finale di stagione. Avevamo questo tricolore sul petto, volevamo onorarlo. Non è facile arrivare in fondo tutti gli anni e vincere, con tutte le squadre che ci sono. Oggi abbiamo fatto di tutto per vincere. Siamo usciti a testa alta. Ora archiviamo e ripartiamo, siamo abituati. Il ritmo l'abbiamo metabolizzato, da domani pensiamo al campionato dove siamo in ritardo".

"Da un mese e mezzo abbiamo perso smalto, lucidità, qualità, concretezza e competezza. Ogni sbavatura la paghiamo cara, davanti non concretizziamo tutto quello che produciamo. Abbiamo tempo per tornare quelli che eravamo. Secondo me anche questa prestazione è positiva, ripartiamo da qui per ritrovare quel Bologna".