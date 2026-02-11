Coppa Italia, Lazio in semifinale: in Serie A solo in due hanno fatto meglio
11.02.2026 23:13 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
La Lazio stacca il pass per la semifinale di Coppa Italia vincendo ai calci di rigore la sfida del Dall’Ara contro il Bologna, terminata 1-1 con le reti di Castro e Noslin nei tempi regolamentari.
Come riportato da Opta nelle ultime 15 edizioni della Coppa Italia (dal 2011/12 in poi) solo la Juventus (11) e l’Inter (otto) si sono qualificate più volte alle semifinali della competizione rispetto alla Lazio (sette, come il Milan).
