Lazio | Le pagelle di Piantanida: protagonisti Provedel, Dele e Maldini
Frank Piantanida ha rilasciato i suoi particolari voti sui giocatori della Lazio usciti vittoriosi dalla sfida del Dall'Ara contro il Bologna. Di seguito il voto dato ai protagonisti biancocelesti e il commento dedicato.
"Il voto senza commento". PROVEDEL 7
"Come la dama, il sacrificio funziona. La mossa del sacrificio di offrire alla difesa del Bologna un giocatore come Daniel, che non è un centravanti vero, funzionicchia, dai. Con il pallone il ragazzo ci sa fare, con il ruolo ci saprà fare". MALDINI 6
"Oluwafisayo. Il suo nome è Oluwafisayo, che in nigeriano vuol dire “colui che porta gioia e felicità nelle vite altrui”. Diciamo che visto lo scarso apprezzamento di cui non gode negli ultimi tempi all’interno del mondo Lazio, l’assist è un buon viatico per ricucire i rapporti e ripresentarsi, di nuovo. Piacere, Oluwafisayo". DELE-BASHIRU 7