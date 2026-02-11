RIVIVI DIRETTA - Bologna - Lazio 2-5, passano i biancocelesti ai rigori!
Coppa Italia Frecciarossa | Quarti di finale
Mercoledì 11 febbraio 2026, ore 21:00
Stadio Renato Dall'Ara, Bologna
BOLOGNA - LAZIO 1-1 (d.c.r. 2-5): 30' Castro (B), 48' Noslin (L)
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Vitik, Lucumì (80' Helland), Miranda; Moro (61' Freuler), Ferguson; Orsolini, Odgaard (70' Sohm), Cambiaghi (70' Bernardeschi); Castro (80' Dallinga). A disp.: Ravaglia, Pessina, Pobega, Rowe, Casale, Joao Mario, Dominguez. All.: Vincenzo Italiano
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini (79' Tavares); Dele-Bashiru, Rovella (61' Cataldi), Taylor; Isaksen (79' Cancellieri), Maldini (61' Dia), Pedro (45' Noslin). A disp.: Motta, Furlanetto, Patric, Provstgaard, Ratkov, Belahyane, Hysaj, Basic, Przyborek. All.: Maurizio Sarri
Arbitro: Daniele Chiffi (sez. Padova); Assistenti: M. Rossi - Ceccon; IV ufficiale: Piccinini; VAR: Paterna; AVAR: Paganessi
Ammoniti: 9' Gila (L), 47' Castro (B), 74' Miranda (B), 86' Tavares (L), 91' Vitik (B)
RIGORI
4° Taylor: GOL!
3° Orsolini: fuori!
3° Marusic: GOL!
2° Dallinga: gol
2° Dia: GOL!
1° Ferguson: para Provedel!
1° Tavares: GOL!
SECONDO TEMPO
90'+4' Triplice fischio: termina il secondo tempo.
90'+2' Tavares alla battuta, cross in area. La palla finisce dritta tra le mani di Skorupski.
90'+1' Spallata di Vitik a Tavares, il felsineo viene ammonito. C'è punizione per la Lazio.
90' Comunicato in questo momento l'extra-time: 4' minuti di recupero.
86' Intervento di Tavares su Orsolini, Chiffi lo ammonisce.
80' Sostituzione Bologna: fuori Lucumi e Castro, dentro Helland e Dallinga.
79' Doppio cambio per la Lazio: fuori Pellegrini e Isaksen, dentro Tavares e Cancellieri.
78' Ottima giocata di Taylor, poi Cataldi carica il destro. La conclusione finisce di poco al lato della porta.
74' Ammonito Miranda per un fallo su Isaksen nel tentativo di rallentare la corsa del danese.
70' Sostituzione Bologna: fuori Cambiaghi e Odgaard, dentro Bernardeschi e Sohm.
66' Cross basso di Zortea, chiuso dalla difesa della Lazio. Alza la pressione il Bologna.
61' Cambio anche per il Bologna: fuori Moro, dentro Freuler.
61' Duplice cambio per la Lazio: fuori Rovella e Maldini, dentro Cataldi e Dia.
59' Sugli sviluppi del corner Odgaard dporva la conclusione, c'è l'anticipo di Provedel.
58' Moro carica il destro sul secondo palo, la conclusione viene deviata da Dele-Bashiru. Angolo per il Bologna.
54' Dribbling di Maldini in area di rigore, pericoloso il biancoceleste. Ma arriva Zortea che lo chiude.
48' GOOOOOOOOOOOOOOL! Noslin, servito da Dele-Bashiru, beffa Skorupski e pareggia i conti. Si riapre il match al Dall'Ara.
47' Ammonito Castro per un fallo su Isaksen.
46' Inizia la ripresa, Bologna in possesso.
PRIMO TEMPO
45'+4' Duplice fischio: termina il primo tempo.
45' Comunicato in questo momento l'extra-time: 4' di recupero.
45' Cambio forzato per Sarri: Pedro non ce la fa, esce dal campo zoppicando, al suo posto entra Noslin.
43' Resta a terra Pedro dopo un contrasto di gioco, entra in campo lo staff medico per le cure. Lo spagnolo è molto dolorante alla caviglia.
39' Altro calcio di punizione per la Lazio. Di nuovo Pedro - Pellegrini sul pallone, cross in area su cui arriva Romagnoli ma senza centrare la porta.
36' Pedro alla battuta, gioca corto con Pellegrini che mette un cross in area. Ci arriva Maldini che si coordina, ma non centra la porta.
35' Rovella, raddoppiato da Castro e Ferguson, subisce fallo. Punizione per la Lazio da posizione interessante.
32' Isaksen commette fallo su Miranda, il Bologna conquista un calcio di punizione.
30' Gol del Bologna! La sblocca Castro che, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, di testa la infila alle spalle di Provedel.
27' Dele-Bashiru s'invola verso la porta, ma viene ostacolato da Ferguson che commette fallo. Proteste dei biancocelesti che chiedono il rosso. Il VAR conferma la versione di Chiffi, il gioco riprende regolarmente.
25' Conclusione di Orsolini, troppo larga e non centra la porta.
16' Occasione per il Bologna! Conclusione di Cambiaghi, ma c'è la parata di Provedel. Sulla respinta il rossoblù riprova il tiro, ma colpisce la traversa.
9' Grande anticipo di Gila su Castro. Il biancoceleste si accende, ma nella corsa commette fallo su Ferguson e rimedia il primo giallo del match.
8' Rovella in profondità per Dele - Bashiru che evita la rimessa dal fondo per il Bologna, ma viene messo in difficoltà da Miranda che recupera palla.
6' Altro angolo per il Bologna, Miranda dalla bandierina mette un cross direttamente in area. C'è il tocco di testa di un compagno, ma la conclusione finisce sul fondo.
3' Primo giro dalla bandierina per il Bologna, Miranda gioca corto. Poi il cross morbido che Romagnoli allontana.
1' È Maldini a manovrare il primo pallone del match.
1' Fischia l'arbitro: inizia la sfida
Buona serata amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Bologna - Lazio, quarto di finale di Coppa Italia. Appuntamento alle 21:00 col fischio d'inizio del match.
