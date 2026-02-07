Lazio, Romagnoli c'è! Contro la Juve torna al centro della difesa

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Alessio Romagnoli è pronto a riprendersi il centro della difesa e della Lazio, dopo essere stato a lungo in bilico, quasi con un piede fuori da Formello. Il difensore si è allenato, Sarri lo ha riabbracciato nelle sedute quotidiane e non intende rinunciarvi domani sera contro la Juventus: salvo colpi di scena, sarà titolare al fianco di Gila, senza rinvii né “panchine punitive”.

D’altronde, una volta chiarita la sua posizione e rimasto in biancoceleste, non avrebbero senso auto-esclusioni. "Devo ringraziare Romagnoli, in tutta la vicenda è stato l’unico ad aver usato il buon senso", ha sottolineato ieri il ds Fabiani in conferenza. E non sarà certo Sarri a privarsene nel big match contro i bianconeri.

Riprendere il posto che pensava di aver lasciato dopo Lecce e che aveva effettivamente abbandonato all’Olimpico contro il Genoa sarà per Romagnoli una prova mentale importante. Dovrà dimostrare di aver messo alle spalle le scorie del caso di mercato che lo ha accompagnato per tutto gennaio, fino a sfiorare il trasferimento all’Al-Sadd allo scadere della sessione invernale. Una doppia sfida a Torino, tecnica e soprattutto motivazionale.