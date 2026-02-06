Lazio, De Paola sta con i tifosi: "Protesta sacrosanta. È gravissimo che..."
06.02.2026 21:00 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
"Trovo gravissimo che si minaccino querele su un passaparola per certe iniziative". Lo ha detto Paolo De Paola, nel corso del suo intervento a TMW, parlando del momento che si sta vivendo in casa Lazio, riferendosi alla protesta dei sostenitori e alle recenti dichiarazioni rilasciate dal patron e la direttore sportivo.
Proseguendo, ha aggiunto: "È una protesta sacrosanta, è libero ognuno di decidere se andare allo stadio o meno. Non andare allo stadio per un tifoso è farsi male da solo, non solo un messaggio alla società. È una contestazione civile assolutamente legittima".
©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.