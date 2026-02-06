Juve, problemi per Conceicao: è a rischio per la Lazio. Le ultime
06.02.2026 17:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Ancora brutte notizie per Luciano Spalletti. Francisco Conceicao rischia di saltare la prossima gara contro la Lazio: dopo la sfida di Coppa Italia contro l'Atalanta, l'esterno della Juventus ha accusato un sovraccarico all'adduttore destro. Lo stesso problema l'ha avuto Yildiz, che ha riposato a Bergamo. Entrambi dovranno essere valutati nelle prossime ore per capire se ci saranno contro i biancocelesti.
