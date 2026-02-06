Atalanta, Scamacca: "Bologna o Lazio in Coppa Italia? Ecco cosa penso"
06.02.2026 18:00 di Andrea Castellano
L'Atalanta è in semifinale di Coppa Italia. I nerazzurri hanno superato la Juventus con un netto 3-0 e ora sfideranno la vincente del quarto di finale tra Bologna e Lazio. Ai microfoni di Italia 1, Gianluca Scamacca ha espresso il suo pensiero sulle due squadre. Di seguito le sue parole.
"Penso sia stata una partita equilibrata, siamo stati più bravi a concretizzare le occasioni e va bene così. Siamo un gruppo unito e ci stiamo togliendo soddisfazioni. Bologna o Lazio? E' uguale, sono tutte squadre forti. Vedremo".
