Lazio, Braglia dalla parte dei tifosi: "Hanno ragione. La proprietà deve..."

Nel corso della giornata, ai microfoni di TMW, Braglia ha detto la sua sul ko della Juve contro l'Atalanta che è costato l'eliminazione dalla Coppa Italia alla squadra di Spalletti. Alla domanda se questa sconfitta può avere ripercussioni anche in campionato, l'ex portiere ha detto: "Sarà una partita completamente diversa con la Lazio. Il campionato è il vero obiettivo per ripartire. Conceicao ha bisogno ancora di un lavoro minuzioso sulle conclusioni, come tanti altri. L'approssimazione con cui si sono portati al tiro non va".

Poi soffermandosi sulla Lazio e sulla protesta dei tifosi, ha aggiunto: "La Lazio si è giocata l'Europa fino all'ultima giornata. L'estate scorsa il gruppo non è stato distrutto ma ha iniziato praticamente con quasi tutti quegli elementi. Il perché non abbia ripercorso quel cammino deve spiegarlo la proprietà. Una parte di responsabilità è del tecnico, ma la rosa poteva lottare per le prime posizioni. E secondo me i tifosi hanno ragione".

