Lazio, Cardone: "La lettera indirizzata a Lotito fa notizia. Ieri Romagnoli..."

© foto di www.imagephotoagency.it

Giulio Cardone, giornalista di Repubblica, è intervenuto questa mattina ai microfoni di Radiosei per parlare della lettera dei tifosi indirizzata a Lotito, del ritorno di Romagnoli e di Dia e Lazzari, a rischio per Torino. Di seguito le sue parole:

"La lettera aperta indirizzata a Lotito, diventata poi petizione, ha superato le 36mila firme. Numeri che sono notizia in modo indiscutibile. Il successo di questa iniziativa passa anche dal modo e la qualità in cui è stata pensata e scritta. Iniziativa che va condivisa e sostenuta. Rispetto allo svuotamento dello stadio che può creare problemi alla squadra si può discutere, ma certamente un segnale clamoroso l’ha dato e l’iniziativa nel suo scopo è riuscita".

"Il giorno in cui mi sono permesso di esprimere la mia opinione sullo svuotamento dello stadio, sottolineando il rischio sulla squadra, dai social è stata presa come un pensiero anti-protesta. In realtà, aggiungevo quanto potrebbe essere importante una manifestazione di piazza. Quella della scorsa estate ha colpito molto".

"Romagnoli? Ieri si è allenato, la questione sta rientrando. Ha fatto la sessione della mattina con i difensori, è a disposizione per Juventus Lazio. Poi vedremo se Sarri lo farà giocare, c’è un ragionamento anche sul Bologna. La brutta notizia riguarda Lazzari, si è fermato nuovamente per un problema al polpaccio. Poi c’è anche uno stop per Dia, bisogna capire ma il reparto centravanti ha più alternative".