Totti torna alla Roma? Ranieri: "I Friedkin ci stanno pensando"
05.02.2026 13:00 di Simone Locusta
TUTTOmercatoWEB.com
Claudio Ranieri, Senior Advisor della Roma, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sky Sport. In una breve anticipazione rilasciata dall'emittente l'ex allenatore della Roma avrebbe annunciato la possibilità di un ritorno a Roma di Francesco Totti, con un ruolo da dirigente. Ecco di seguito le parole di Ranieri: "So che i Friedkin ci stanno pensando, mi auguro che Francesco possa essere davvero utile alla Roma anche perché lui è davvero parte della Roma".
Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.