Lazio, obiettivo ringiovanimento. Ma il rischio insostenibilità è dietro l'angolo
RASSEGNA STAMPA - A giugno è attesa una rivoluzione nel reparto arretrato, tra terzini e difensori centrali. Marusic ha rinnovato, Lazzari è in uscita. Gila entrerà nell’ultimo anno di contratto, Romagnoli conta di partire. Tavares è rimasto a gennaio, ma senza svolte potrebbe salutare. Pellegrini verrà valutato da qui a fine stagione, anche alla luce di un ingaggio superiore ai 2 milioni.
È in corso una vera e propria operazione di “taglia e cuci”. Gli stipendi più pesanti erano quelli di Taty, Guendouzi, Romagnoli e Zaccagni. La linea del ringiovanimento consente al club di abbassare il monte ingaggi, ma il rischio, spiega il Corriere dello Sport, è quello dell’insostenibilità qualora arrivasse una seconda stagione consecutiva senza qualificazione europea.