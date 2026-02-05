Lazio, Sarri e Fabiani a colloquio: fissato l'obiettivo per salvare la stagione
RASSEGNA STAMPA - La Lazio si avvicina a un ciclo di tre partite che può decidere la sua stagione. Prima la trasferta dell'Allianz Stadium contro la Juve, poi quella in Coppa Italia al Dall'Ara contro il Bologna, infine il match casalingo contro l'Atalanta. In sei giorni, i biancocelesti avranno la possibilità di rientrare in corsa per l'Europa, riducendo il gap con il settimo posto, e di continuare a inseguire un trofeo che, per di più, garantirebbe l'accesso diretto all'Europa League.
Se, da una parte, sperare di risalire la china in campionato resta molto complicato, vista la disparità di forze in campo, dall'altra la coppa nazionale può essere un obiettivo reale e concreto, soprattutto se si considera la natura da dentro o fuori della competizione. Proprio di questo hanno parlato Sarri e Fabiani che, in un incontro durato oltre un'ora nell'ufficio del tecnico, hanno concordato sul fatto che la Coppa Italia rappresenti una missione prioritaria, riporta Il Messaggero.
Strappando un pass per le semifinali, infatti, la Lazio sarebbe a sole tre partite da un successo che cambierebbe completamente il volto di una stagione inziata male e proseguita peggio. La vittoria di un trofeo e la conseguente qualificazione europea non cancellerebbe i problemi in casa Lazio, ma sarebbe comunque un'importante pietra su cui costruire un futuro più roseo.