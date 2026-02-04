Pescara, Insigne si presenta: “Avevo anche altre offerte, ma…”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Le prime parole di Lorenzo Insigne come nuovo giocatore del Pescara. L’ex Toronto, svincolato negli ultimi mesi, si è presentato in conferenza stampa dopo il suo ritorno in Abruzzo. Per lui si era fatta avanti anche la Lazio, che però non ha mai affondato il colpo. Di seguito le sue parole: "Sono strafelice di essere qui. Avevo avuto altre proposte, ma ho fatto una promessa al presidente. In Serie B sarei venuto solo a Pescara. Questa squadra mi ha lanciato nel grande calcio e ora voglio regalare la salvezza“.

“Fisicamente sto bene, mi sto allenando con la squadra e seguo una tabella personalizzata. Vi racconto una cosa: con il Mantova Gorgone mi ha chiesto anche solo 10 minuti ma non volevo rovinare tutto. Spero che a Cesena mi tocchi uno spezzone di gara. Credo nella salvezza e vogliamo tutti fare questo regalo ai tifosi. C’è stato un contatto con il Napoli e avevo detto che per loro avrei giocato anche gratis, ma non se n’è fatto nulla“.