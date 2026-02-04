Mattei: "Bologna - Lazio è la partita dell'anno. Con la Juve farei turnover"

Ospite a Radiosei, Stefano Mattei si è soffermato sulle prossime sfide contro Juventus e Bologna che attendono la Lazio, sottolineando l'importanza che la gara di Coppa Italia contro i rossoblù avrà per la stagione biancoceleste. Queste le sue parole:

“Il Bologna sta attraversando un’evidente flessione; da dicembre ha vinto una sola gara in campionato, a Verona. Ieri il Milan non aveva Saelemaekers, Pulisic e Leao, Maignan ha fatto poco e niente, ma non c’è stata partita. Ora la Coppa Italia è importantissima per la Lazio, ma a questo punto diventa così anche per il Bologna".

"In casa Lazio la notizia è che torna a parlare Sarri, sabato ci sarà la conferenza alla vigilia della sfida in casa della Juventus. Mentre venerdì sentiremo gli ultimi arrivati che si presenteranno".

"Bologna-Lazio, per la Lazio, è la partita dell’anno. Alla luce di questo, contro la Juventus un paio di calciatori li farei riposare, facendo turnover in vista della Coppa Italia, tanto il risultato di Torino non sposta nulla”.