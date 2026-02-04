Lazio, Rambaudi verso la Juve: "Servirà giocare con spensieratezza"
Roberto Rambaudi ha parlato ai microfoni di Radiosei, ai quali si è proiettato alla prossima sfida di campionato della Lazio contro la Juventus. Queste le sue parole:
“Contro questa Juventus servirà la partita di Sarri a livello difensivo. Devi tenerli il più possibile dall’area di rigore, altrimenti prima o poi il gol te lo fanno. Devi farli lanciare lungo. I bianconeri possono dire la loro anche in campionato, stanno facendo bene; la gara che più mi è piaciuta delle ultime è quella che hanno pareggiato con il Lecce. Ho visto una bella squadra".
"Non penso che Sarri domenica farà delle scelte in base all’impegno di mercoledì prossimo con il Bologna. Metterà in campo la formazione migliore in entrambe le sfide, poi all’Atalanta ci si penserà dopo la Coppa Italia".
"A Torino devi giocare con spensieratezza, con leggerezza; senza pensare al risultato. Questo ti farebbe recuperare prima anche le energie in vista dell’impegno del Dall’Ara”.