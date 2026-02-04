Coppa Italia, al via i quarti: l'Inter ospita il Torino a San Siro
04.02.2026 10:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Iniziano i quarti di finale di Coppa Italia. È il turno dell'Inter, che dopo aver eliminato il Venezia ospiterà questa sera (ore 20:45) il Torino a San Siro. Agli ottavi, i granata hanno eliminato la Roma all'Olimpico grazie al gol di Ilkhan nel finale. La prossima settimana toccherà anche alla Lazio che sfiderà il Bologna.
Inter - Torino, ore 20:45.
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.