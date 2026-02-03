Lazio | Diogo Leite, la BILD fa chiarezza: "Ecco le sue condizioni"

La Lazio aspetta novità su Diogo Leite. Il centrale dell'Union Berlino si è infortunato nell'ultima gara contro l'Hoffenheim (in cui si è fatto autogol), uscendo al 75' al posto di Burcu. Non sono chiare ancora le sue condizioni: la società biancoceleste, che ha l'accordo verbale con il portoghese per un trasferimento a parametro zero, è in attesa di vedere il certificato medico del difensore.

Come riportato dalla BILD in Germania, il centrale (che lunedì si è presentato più tardi dei suoi compagni al centro sportivo) avrebbe accusato un problema alla coscia che preoccupa il club tedesco, soprattutto in vista della prossima partita contro l'Eintracht Francoforte. Lo stesso allenatore Steffen Baumgart non aveva notizie certe a riguardo: "Non posso dire nulla di preciso, se non che verrà sottoposto a esami. Speriamo non sia nulla di grave", ha spiegato nell'ultimo post partita.

Nelle ultime ore, attraverso una storia su Instagram, Diogo Leite ha scritto: "Tornerò presto!". La speranza per l'Union Berlino, e anche per la Lazio, è che non si tratti di un infortunio serio. Si apettano novità per il presente e soprattutto per il futuro, che a Formello interessa particolarmente.