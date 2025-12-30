RenzoStar accende l’anima biancoceleste: fuori “Forza Lazio Carica!”

Ora che il contest si è concluso e l’entusiasmo dei tifosi ha fatto il suo corso, è il momento della musica. Quella vera. Quella che nasce dal cuore e parla direttamente alla pancia del popolo laziale.

RenzoStar torna a farsi sentire con un nuovo brano dal titolo che è già un manifesto: “Forza Lazio Carica!”.

Una canzone che non chiede spiegazioni, non ha bisogno di introduzioni. È un’esortazione, un coro, una spinta collettiva. È la voce di chi c’è sempre, sugli spalti come nella vita.

Un brano pensato per i tifosi

“Forza Lazio Carica!” è una traccia energica, diretta, costruita per accompagnare l’attesa della partita, il pre-gara, le trasferte, i momenti in cui serve ritrovare identità e orgoglio.

Non è solo una canzone: è un richiamo, un grido che unisce generazioni e che riporta al centro il senso di appartenenza.

Musica e fede biancoceleste

RenzoStar continua così il suo percorso artistico legato alla Lazio, trasformando la passione in musica e la musica in strumento di condivisione. Dopo il coinvolgimento diretto dei tifosi nel contest, ora è il campo sonoro a parlare: ritmo, parole semplici, immediate, capaci di entrare subito in testa e nel cuore.

Ascolta il brano :

Forza Lazio Carica! – RenzoStar

https://www.youtube.com/watch?v=AElYstKO9fs

(clicca qui per visualizzare il link)

Un brano da ascoltare a volume alto, da cantare insieme, da far girare.

Perché certe parole non passano mai di moda.

E certe canzoni nascono già con un destino chiaro: stare dalla parte della Lazio.