Lazio, Melli duro: "Giocatori sempre scarichi. Nessuno dà una scossa"
Dopo la sconfitta della Lazio a Torino, ai microfoni di RadioRadio è intervenuto Franco Melli, che ha commentato a caldo la brutta prestazione offerta dalla squadra di Sarri. Di seguito le sue parole:
“Stasera c’è stato il niente, la reazione dell’ultimo quarto d’ora mi ha irritato ancora di più, perché ha dimostrato che una squadre degna di sé stessa, con un allenatore degno di sé stesso, poteva mettere sotto un Torino terrorizzato dalla classifica e da un nuovo allenatore, D’Aversa, dopo l’esonero di Baroni".
"Stasera come ha ribadito il redivivo Zapata, grande giocatore che ebbe un terribile incidente e che sta tornando, sfruttando la regola dei cambi e il cross di Obrador è riuscito a sfruttare al meglio le sue qualità. Il secondo tempo della Lazio è stato orrendo e squalificante come il primo. Mi chiedo continuamente perché vedo giocatori scarichi, senza nessuno che riesca a dare la scossa”.