Lazio, Ratkov impalpabile con il Torino: le sue pagelle dei quotidiani
RASSEGNA STAMPA - 45 minuti di nulla assoluto. È riassumibile così la gara contro il Torino di Petar Ratkov, incapace di legarsi al gioco dei compagni e di produrre qualsivoglia pericolo prima dell'inevitabile sostituzione. Nel primo tempo, il serbo ha toccato appena 9 palloni, chiuso 6 passaggi e provato una conclusione, finita fuori dallo specchio. All'intervallo un cambio che sa di bocciatura. Dopo un esordio da titolare deludente contro il Como e qualche ingresso positivo dalla panchina, il centravanti non ha sfruttato la sua chance dal primo minuto, dimostrando di non essere ancora pronto a caricarsi sulle spalle l'attacco della Lazio. Di seguito le sue pagelle a opera dei quotidiani.
CORRIERE DELLO SPORT - Ratkov 4.
LA GAZZETTA DELLO SPORT - Ratkov 4.5.
IL MESSAGGERO - Ratkov 4.
TUTTOSPORT - Ratkov 4.