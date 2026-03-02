Lazio - Atalanta, non crescono i biglietti venduti per la Coppa Italia: il dato
02.03.2026 09:15 di Christian Gugliotta
RASSEGNA STAMPA - Dopo la pesante sconfitta incassata a Torino in campionato, la Lazio deve resettare la testa e focalizzarsi subito sull'andata delle semifinali di Coppa Italia contro l'Atalanta. La sfida verrà disputata in uno stadio Olimpico semi-deserto, come confermano i dati sui biglietti fin qui venduti.
Secondo il Corriere dello Sport, infatti, fino a poche ore fa erano appena 3.200 i tagliandi acquistati, contando i quasi 2.000 staccati nella prima fase di prelazione riservata agli abbonati. Dall'apertura della vendita libera, dunque, il dato è cresciuto di appena 1.200 unità, confermando la riuscita della contestazione nei confronti della società messa in atto dai tifosi biancocelesti.