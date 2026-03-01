Lazio, Sarri a Sky: "Eravamo scarichi. Tifosi assenti? Niente alibi"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo la sconfitta contro il Torino, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di SkySport. Di seguito le sue parole.

"Pensavamo alla Coppa Italia? Se l'abbiamo fatto abbiamo fatto un errore. Il campo ci ha detto che eravamo più scarichi degli avversari, abbiamo perso tutte le palle vaganti, è un segnale preoccupante. L'applicazione difensiva non era la nostra, ma la sensazione visiva è che loro avevano un'altra determinazione e convinzione quando arrivavano nei pressi della nostra area di rigore".

"I minuti finali? Non so se sono stati i cambi o una reazione nervosa per lo svantaggio, ma è poco. A livello di produzione offensiva abbiamo avuto qualche palla gol, ma la fase difensiva non è stata di grande livello. Su ogni palla andavamo in difficoltà e di solito non è così. Dal punto di vista mentale ci è mancato qualcosa".

"Se sarebbe utile avere i tifosi in semifinale? Ci sarebbero utili tante cose, ci sono mancati durante l'anno. La nostra situazione è questa, non ci sono alibi. Dobbiamo trovare forti motivazioni e stop. Non è il caso di fare tanti discorsi o drammi, pensiamo alla prossima. Solo una piccola riflessione sul perché siamo arrivati scarichi, è un pericolo che c'era ma ne eravamo consapevoli. Andava evitato".