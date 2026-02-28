Roma, Gasperini: "Corsa Champions? La Lazio si è staccata prima..."
Alla vigilia della gara contro la Juventus, il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini è intervenuto in conferenza stampa. Oltre a presentare la partita con i bianconeri, l'allenatore giallorosso ha parlato della corsa alla Champions League in campionato, citando anche la Lazio. Di seguito le sue parole.
"Quota Champions? Non so, di solito è stata 70-72 punti, forse ora anche di più. L’anno scorso le squadre coinvolte erano tante: c’era la Roma, c’era il Milan, c’era la Lazio. Insomma, il gruppo era molto più ampio. Quest’anno magari il Bologna si è staccato prima, la Lazio si è staccata prima e la situazione è cambiata. Come ho detto prima, in questo momento è fondamentale chi riesce a fare uno strappo con una serie di vittorie consecutive. Una striscia positiva può darti un vantaggio importante e permetterti di prendere margine sulle altre".