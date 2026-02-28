Zoff spegne 84 candeline: "Lo sport è stato la mia scuola, sono grato"
28.02.2026 16:00 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Federico De Luca
Giornata speciale quella odierna per Dino Zoff che spegne 84 candeline.
L’ex Campione del Mondo, alla cerimonia di premiazione delle Benemerenze 2026 della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore Giovanile Scolastico della Figc, si è così espresso: “Lo sport mi ha dato tante occasioni, è stato la mia scuola, ne sono orgoglioso e voglio ringraziare chi mi ha dato la possibilità di iniziare a giocare”.
“Sono un uomo di sport; per me l'importante rimane partecipare, poi se uno è bravo continuerà”, ha concluso.
© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.
autore
Jessica Reatini
Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide