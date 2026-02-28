A tutto Taylor, gioca sempre lui: ora l'olandese si è preso la Lazio

La Lazio può contare su poche certezze e una di queste è ormai senza dubbio Kenneth Taylor. Il centrocampista olandese, prelevato dall'Ajax durante l'ultimo mercato di gennaio, si è inserito subito negli schemi di mister Sarri, il quale, anche un po' per necessità, lo ha subito buttato dentro. La fiducia è stata ripagata.

In mezzo a qualche delusione, il classe 2002 rimane una costante. Non sempre ai massimi livelli, ma la sua qualità è sempre al servizio dei compagni. Taylor deve ancora abituarsi ai ritmi del calcio italiano, è a Roma da poco più di un mese.

Nonostante ciò, Sarri lo ha messo al centro fin da subito e la sfida contro il Torino sarà la sua nona gara da titolare da quando è a Roma. Un attestato di stima, ma anche un chiaro di segno di come sia lui in questo momento il leader tecnico del centrocampo biancoceleste. E potrà solo che continuare a crescere.

