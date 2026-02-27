FORMELLO - Lazio, Sarri studia l'attacco per il Torino: Ratkov insidia Maldini

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Sarri riflette sull'attacco per sfidare il Torino. Per la prima volta dal suo arrivo alla Lazio, Maldini può finire in panchina. Non è al meglio, fin qui le ha giocate tutte dall'inizio a partire dallo scorso 30 gennaio contro il Genoa. Per questo il ballottaggio con Ratkov è apertissimo. Più indietro c'è anche Dia: ha smaltito la febbre, sarà convocato.

La scelta sul centravanti sarà presa a ridosso della gara: per chiudere la preparazione resta solo la rifinitura di sabato mattina. Per il resto del tridente, Cancellieri insidia Isaksen a destra, mentre Zaccagni viaggia verso la conferma a sinistra. A centrocampo non ci saranno né Rovella, fuori due mesi, e né Basic, che proverà a rientrare per la semifinale di Coppa Italia contro l'Atalanta.

Al posto del croato quindi giocherà uno tra Belahyane e Dele-Bashiru, che completerà il terzetto con Cataldi e Taylor. In difesa è ancora out Gila: dovrebbe tornare mercoledì, per questo al centro ci saranno Romagnoli e Provstgaard (più avanti di Patric). A destra si rivedrà di nuovo Marusic, con Lazzari recuperato in panchina. A sinistra invece è corsa a due tra Nuno Tavares e Pellegrini. Provedel ovviamente in porta.