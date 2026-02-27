Atalanta, Marino: "Siamo su tre obiettivi. E in Coppa Italia possiamo..."

TUTTOmercatoWEB.com

L'Atalanta ha conosciuto la propria avversaria agli ottavi di Champions League, sfiderà il Bayern Monaco. Dopo il sorteggio, ai microfoni di Sky, è stato intervistato il dg Marino che ha parlato così non solo della massima competizione europea ma anche del campionato e della Coppa Italia, che vedrà la Dea impegnata con la Lazio in semifinale.

Le sue considerazioni: "Essere in campionato, in Coppa Italia e in Champions è bello. È un traguardo unico per noi. Arsenal o Bayern Monaco erano due avversari molto forti, sono due squadre che sono destinate a lottare fino alla fine per vincere la Champions. Cercheremo di lottare, di essere l’Atalanta con coraggio e con voglia, con la spinta dei nostri tifosi. Il Bayern è una realtà mondiale, l’affronteremo con l’orgoglio di rappresentare l’Italia in Champions e non ci tireremo indietro nel dare il 120% dell’energia”.

“Palladino? Sicuramente l’entusiasmo con quale giorno dopo giorno affronta le partite e gli allenamenti, la grande voglia di lavorare e di dare tutto per la squadra. Una dote grande che sta trasmettendo alla squadra”.

“Non sono abituato a pensare sugli avversari, penso al fatto che dobbiamo fare la gara della vita. Giochiamo con l’entusiasmo dell’Atalanta che è arrivata agli ottavi di Champions League, un traguardo unico che affronteremo con la spinta del tifosi. Poi quello che succederà in campo vedremo, se dovessero vincere loro gli stringeremo la mano. Abbiamo la fortuna di giocare su tre obiettivi e abbiamo la possibilità di fare bene in campionato, in Coppa Italia e in Champions League. Per noi la cultura del lavoro è fondamentale, lavoreremo a testa bassa e quello che succederà in campo lo accetteremo”.

