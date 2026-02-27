Conference League, sorteggiati gli ottavi: l'avversaria della Fiorentina
27.02.2026 14:30 di Christian Gugliotta
Dopo aver superato lo Jagiellonia ai play-off di Conference League, la Fiorentina ha ottenuto l'accesso agli ottavi di finale della competizione. L'urna di Nyon ha decretato tutti gli accoppiamenti delle ultime 16 squadre rimaste a contendersi il trofeo. Di seguito il tabellone completo.
Lato "silver"
Lech Poznan - Shakhtar Donetsk
AZ Alkmaar - Sparta Praga
Crystal Palace - AEK Larnaca
Fiorentina - Rakow
Lato "green"
Samsunspor - Rayo Vallecano
Celje - AEK Atene
Sigma Olomouc - Mainz
Rijeka - Strasburgo
