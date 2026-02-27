Calciomercato Lazio | Basic, il suo futuro dipende da Sarri: la situazione

CALCIOMERCATO RASSEGNA STAMPA - È tornato a galla, come accade di tanto in tanto, il problema dei rinnovi. Una grana che la Lazio sta rimandando da mesi ma che deve essere necessariamente affrontata per poter progettare il futuro. In 12 sono in scadenza tra il 2026 e il 2027 e, al momento, l’unico che ha rinnovato è Marusic.

La difesa è particolarmente a rischio, ma ci sono anche altri casi. Uno di questi, è quello legato a Basic. Le trattative per discutere del suo futuro sono state riaperte grazie alla spinta di Sarri, il club lo ha richiamato - così come per il montenegrino - su iniziativa del tecnico perché non li considerava più nei piani e aveva messo a conto il risparmio dei loro ingaggi (1,8 e 1,7 a testa).

Il centrocampista, si legge sul Corriere dello Sport, ha detto sì all’offerta di fine dicembre ma ogni discorso è stato rimandato a giungo. La sensazione è che il suo futuro sia legato alla permanenza dell’allenatore. Inoltre, il croato si avvale ancora del Decreto Crescita. Nel reparto, non è il solo a essere in bilico. È in compagnia di Cataldi, in ballo c'è anche il suo di futuro. Il numero 32 si è ripreso la Lazio e guiderà la squadra fino a maggio visto il secondo ko di Rovella, poi si dovrà capire cosa succederà. Tutte le valutazioni saranno fatte anche in base all’aspetto economico, c’è sempre da tenere a mente il costo del lavoro allargato e a marzo bisogna rispetta la soglia dello 0,7.

