26.02.2026 22:00 di  Jessica Reatini  Twitter:    vedi letture
Conference League | Fiorentina agli ottavi, ma che brivido contro lo Jagiellonia
La Fiorentina approda agli ottavi di finale di Conference League non senza brividi. Dopo aver battuto nella gara d’andata lo Jagiellonia per 3-0 la squadra di Vanoli rischia la figuraccia.

Nei 90 minuti, infatti, la squadra polacca rifila tre reti alla viola, tripletta di Mazurek, e porta la sfida ai supplementari.

Solo le reti di Fagioli al 107’ e l’autogol di Romancuk, che rendono nullo il poker di Imaz, permettono alla Fiorentina di tornare in vantaggio nel complessivo e di approdare agli ottavi nonostante il ko per 2-4.

