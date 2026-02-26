Conference League | Fiorentina agli ottavi, ma che brivido contro lo Jagiellonia
26.02.2026 22:00 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Federico De Luca 2026
La Fiorentina approda agli ottavi di finale di Conference League non senza brividi. Dopo aver battuto nella gara d’andata lo Jagiellonia per 3-0 la squadra di Vanoli rischia la figuraccia.
Nei 90 minuti, infatti, la squadra polacca rifila tre reti alla viola, tripletta di Mazurek, e porta la sfida ai supplementari.
Solo le reti di Fagioli al 107’ e l’autogol di Romancuk, che rendono nullo il poker di Imaz, permettono alla Fiorentina di tornare in vantaggio nel complessivo e di approdare agli ottavi nonostante il ko per 2-4.
© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.
autore
Jessica Reatini
Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide