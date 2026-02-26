Lazio | Bargiggia: "Se Sarri rimarrà? Difficile rispondere, ma..."
26.02.2026 19:00 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Paolo Bargiggia è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Calcionews24. Le sue dichiarazioni hanno portato alla luce diversi temi approfondendo in particolare la questione legata al futuro di Sarri a Roma.
Di seguito le parole del giornalista: "Per il rapporto conflittuale che c’è tra le parti e per il fatto di aver nascosto al tecnico, dopo aver firmato, che il mercato estivo fosse bloccato direi di no. Però alla fine bisognerà vedere anche che valutazioni personali farà Sarri e se avrà delle offerte o meno. E soprattutto poi, a prescindere dalle smentite, ci sono queste voci ricorrenti che la Lazio potrebbe essere in vendita quindi dare una risposta precisa secondo me al momento è difficile".
