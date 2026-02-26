Lazio, rialzi in Borsa legati alla cessione del club? Riva: "Difficile a dirsi..."

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Titoli in borsa e cessione del club. Due punti che forse fanno parte della stessa retta e che sono al centro dei pensieri dei tifosi biancocelesti. I rialzi in borsa degli ultimi giorni hanno portato a pensare che sia in corso una trattativa per la cessione della Lazio. Movimenti anomali, che però possono significare anche altro.

Fabrizio Bava, professore ordinario in Economia Aziendale nell’Università di Torino, ha spiegato ai taccuini de Il Corriere della Sera che anche dei semplici rumors possono generare movimenti di prezzo rilevanti. Inoltre, ha spiegato che la Consob non è obbligata a chiedere delucidazioni alla Lazio per i movimenti in borsa, ma "può farlo se ritiene vi siano elementi di possibile rilevanza informativa per il mercato". In quel caso, "la società quotata è tenuta a rispondere in modo veritiero e completo".

Se questi movimenti possono nascondere veramente qualcosa di più profondo, ovvero la possibilità di un'imminente cessione del club, Riva ha risposto così: "Difficile a dirsi. In assenza di comunicazioni ufficiali su trattative concrete, è più prudente ritenere che tali oscillazioni riflettano soprattutto dinamiche speculative legate alle aspettative su nuovo stadio o possibili investitori. Si tratta verosimilmente di acquisti di breve periodo che puntano a sfruttare i rumors. Su titoli poco liquidi bastano volumi contenuti per generare rialzi anche marcati".