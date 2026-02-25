Lazio, Lotito cerca un punto d'incontro: prepara un appuntamento con i tifosi?

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Il direttore sportivo Angelo Fabiani aveva parlato di un tavolo con cui mettersi seduti insieme a tutti i componenti del mondo Lazio: dirigenza, giornalisti e tifosi. Un'occasione per mettere sul piatto i temi principali e cercare un punto d'incontro. La dura contestazione che sta colpendo la società e che proseguirà anche contro l'Atalanta, nella partita valevole per la semifinale d'andata di Coppa Italia, avrebbe spinto Lotito a prendere in considerazione l'idea presentata dal proprio d.s., cogliendo l'occasione della presentazione del piano quinquennale ('Lazio 2032').

TAVOLO DI CONFRONTO - Secondo quanto viene riportato dal Messaggero, infatti, il patron biancoceleste sarebbe pronto a dare appuntamento il 30 marzo in una location che possa permettere un confronto allargato tra tutte le parti in causa (tifosi, giornalisti, addetti ai lavori e mondo accademico). Attualmente Lotito starebbe prendendo al vaglio tre location differenti, nei prossimi giorni potrebbe arrivare una comunicazione ufficiale al riguardo e che sveli tutti i dettagli di un appuntamento che, dalla società, considerano di grande importanza.