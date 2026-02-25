Lazio, Lotito cerca un punto d'incontro: prepara un appuntamento con i tifosi?

RASSEGNA STAMPA - Il direttore sportivo Angelo Fabiani aveva parlato di un tavolo con cui mettersi seduti insieme a tutti i componenti del mondo Lazio: dirigenza, giornalisti e tifosi. Un'occasione per mettere sul piatto i temi principali e cercare un punto d'incontro. La dura contestazione che sta colpendo la società e che proseguirà anche contro l'Atalanta, nella partita valevole per la semifinale d'andata di Coppa Italia, avrebbe spinto Lotito a prendere in considerazione l'idea presentata dal proprio d.s., cogliendo l'occasione della presentazione del piano quinquennale ('Lazio 2032').

TAVOLO DI CONFRONTO Secondo quanto viene riportato dal Messaggero, infatti, il patron biancoceleste sarebbe pronto a dare appuntamento il 30 marzo in una location che possa permettere un confronto allargato tra tutte le parti in causa (tifosi, giornalisti, addetti ai lavori e mondo accademico). Attualmente Lotito starebbe prendendo al vaglio tre location differenti, nei prossimi giorni potrebbe arrivare una comunicazione ufficiale al riguardo e che sveli tutti i dettagli di un appuntamento che, dalla società, considerano di grande importanza