Lazio, confermate due ammonizioni dopo il Cagliari: la nota del Giudice Sportivo
24.02.2026 16:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Il Giudice Sportivo ha pubblicato tutte le sue decisioni per la ventiseiesima giornata di campionato. Per quanto riguarda la Lazio, sono state confermate le ammonizioni di Pellegrini (la sesta) e di Provstgaard (la seconda) dopo la gara giocata contro il Cagliari. Di seguito la nota.
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO AMMONIZIONE
SESTA SANZIONE
PELLEGRINI Luca (Lazio)
SECONDA SANZIONE
NIELSEN Oliver Provstgaard (Lazio)
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.