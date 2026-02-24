Lazio, confermate due ammonizioni dopo il Cagliari: la nota del Giudice Sportivo

24.02.2026 16:00 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Il Giudice Sportivo ha pubblicato tutte le sue decisioni per la ventiseiesima giornata di campionato. Per quanto riguarda la Lazio, sono state confermate le ammonizioni di Pellegrini (la sesta) e di Provstgaard (la seconda) dopo la gara giocata contro il Cagliari. Di seguito la nota.

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO AMMONIZIONE
SESTA SANZIONE

PELLEGRINI Luca (Lazio)

SECONDA SANZIONE

NIELSEN Oliver Provstgaard (Lazio)

