Lazio, Petrucci (Sky): "Rovella stagione compromessa. Sarri? Ci sono confronti con..."

Ai microfoni di Radio Laziale è intervenuto Matteo Petrucci. Il giornalista di Sky Sport ha fatto il punto sulla probabile formazione della Lazio in vista del Torino, commentando anche le riflessioni di Sarri e spiegando le condizioni fisiche di alcuni singoli.

SINGOLI - "La stagione di Rovella è stata compromessa dall’inizio, non l’hai mai avuto a disposizione, l’anno scorso era uno di quelli che ha fatto più minuti. Gila verrà gestito con il Torino per tornare dall’inizio con l’Atalanta, vedremo anche la gestione di Basic che dovrebbe tornare ad allenarsi. Sarri farà valutazioni per arrivare al 100% con l’Atalanta. Il dubbio che mi tengo per la formazione è sul terzino sinistro, il resto sono scelte quasi obbligate".

RICHIESTE DI SARRI - "Non mi risultano richieste per palleggiare meno da parte della squadra verso Sarri, ci sono confronti quotidiani tra lui e la squadra ma non credo sia arrivata questa richiesta. Pensare che ci siano analogie tra il marzo 2024 e quest’anno per me è fuori strada, la Lazio ha dei limiti di organico in questa stagione e i due momenti non sono paragonabili".