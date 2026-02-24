Lazio, la settimana in vista del Torino: il programma di Sarri
RASSEGNA STAMPA - Torino e Atalanta nel mirino di Maurizio Sarri. Dopo il pareggio a reti bianche per Lazio e Cagliari, il tecnico ha fissato la ripresa per questo pomeriggio con vista sull'ultimo impegno prima della semifinale di Coppa Italia.
Sarri ritroverà la rosa alle 15.00 dopo il giorno di riposo concesso. Il programma settimanale prevede per domani una doppia sgambata (ore 10.30 e ore 15), poi da giovedì un allenamento al giorno fino alla rifinitura di sabato mattina.