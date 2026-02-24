Lazio, Gila ancora senza rinnovo: ora l'addio è sempre più vicino

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - La Lazio non si preoccupa del futuro. Come scrive Il Corriere dello Sport, Gila e Romagnoli sono in scadenza nel 2027 e destinati all'addio. Lo spagnolo, in particolare, non ha ricevuto offerte per il rinnovo. Forse perché la società pensa che sia scontato il suo 'no', visto che guadagna un poco più di un milione di euro.

Fatto sta che non c'è stato alcun seguito ai contatti dei mesi scorsi. Su di lui da tempo ci sono l'Inter e soprattutto il Milan di Tare: in caso di cessione, la Lazio dovrà riconoscere il 50% della cifra al Real Madrid; se invece andrà via a zero, il club biancoceleste non dovrà dare nulla ai Blancos, ma rinuncerà totalmente l'incasso. In estate, Lotito e Fabiani sono chiamati a intervenire. C'è il rischio concreto di perdere sia Gila che Romagnoli e di dover ricostruire la difesa.