Lazio, De Grandis (Sky): "Contro il Cagliari ho visto una sola cosa positiva..."
Stefano De Grandis è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per commentare il pareggio tra Lazio e Cagliari, avvenuto sabato scorso e valso per la ventiseiesima giornata di Serie A.
ATTACCO - "Normalmente non sono pessimista, ma sono rimasto un po deluso da Maldini, ma non per colpa sua. É stato messo centravanti e si sta impegnando, ma si vede che non é il suo ruolo, quindi mi chiedo che tipo di progetto ha la Lazio. Su Noslin faccio un discorso di pari opportunità, bisogna dargli la possibilità di poter giocare di più. Non é un fenomeno, ma perché deve giocare meno degli altri?
TAVARES - "Nonostante il pareggio, c’è comunque qualcosa di positivo da prendere dalla partita con il Cagliari, ovvero la fase difensiva: siamo arrivati al dodicesimo clean sheet, che non é poco. Nuno Tavares? Io preferisco andare a proteggere uno che difende poco ma che riesce a creare qualcosa davanti, visto che a livello offensivo si fa fatica".