Lazio, l'attacco non va e dopo il mercato è addirittura peggiorato: i numeri

RASSEGNA STAMPA - Maurizio Sarri ha provato ogni soluzione possibile da numero 9, ma i gol continuano a non arrivare. Maldini ha superato subito Ratkov nelle gerarchie, ma nessuno dei due nuovi acquisti ha prodotto la scossa attesa e a Dia e Noslin sono rimaste solo occasioni marginali.

Proprio Noslin, però, è l’unico che qualcosa riesce a creare, sia da centravanti che partendo largo. È successo anche a Cagliari, come già contro Torino, Lecce, Parma e Bologna. Subentrato al posto di Mattia Zaccagni, gli sono bastati pochi secondi per provocare il secondo giallo di Mina, episodio che ha sfiorato il rigore. Resta il dato più preoccupante: a Cagliari nessun centravanti ha tirato in porta. Gli unici tiri nello specchio sono arrivati da Provstgaard, Taylor e Cataldi.

I dati sono più che preoccupanti: in 13 gare su 26 la Lazio è rimasta a secco di gol. Il mercato non ha cambiato il trend, anzi ha peggiorato i numeri. Come sottolinea il Corriere dello Sport, infatti, da agosto a dicembre la squadra viaggiava a 11,4 tiri e 1,1 gol a partita; da gennaio in poi la media è scesa a 10,9 tiri e 0,9 gol.