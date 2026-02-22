Lazio, Artistico rialza lo Spezia: doppietta e rimonta contro il Cesena
22.02.2026 di Andrea Castellano
Prima il momentaneo pareggio, poi il gol vittoria. Gabriele Artistico continua a segnare con la maglia dello Spezia. Dall'arrivo di Donadoni in panchina, l'attaccante in prestito (con diritto di riscatto e controriscatto) dalla Lazio sta vivendo un ottimo momento di forma. Nell'ultima giornata di Serie B contro il Cesena, infatti, il classe 2002 ha realizzato due reti siglando la vittoria per 2-3. Attualmente è a quota otto gol in 23 presenze stagionali, con i bianconeri che si trovano al diciassettesimo posto in classifica in campionato a 25 punti, a pari merito con Virtus Entella e Reggiana.
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.