Torino, D'Aversa in pole per sostituire Baroni: cosa sta succedendo
22.02.2026 17:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
© foto di Federico De Luca 2025
Torino in crisi dopo l'ultima sconfitta contro il Genoa. Ora Baroni è davvero vicino all'esonero: ha capito di essere in bilico, per questo a Marassi non si è presentato in conferenza stampa dopo l'incontro con la dirigenza e il presidente Cairo. Per sostituirlo, la società granata sta pensando a Roberto D'Aversa: secondo quanto riportato da SkySport, è atteso un contatto tra le parti nelle prossime ore, si può chiudere già in serata. La sua prima partita potrebbe essere contro la Lazio di Sarri. In lista era finito anche l'ex Udinese Luca Gotti.
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.